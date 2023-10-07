Çöp Adam final fragmanı: Tamer düğümü çözüyor

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam'ın 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı Çöp Adam dizisinin final tanıtımına; Sarp'tan şüphelenen ve onu araştıran Tamer'in olanı biteni anlaması damga vurdu. Çöp Adam final bölümüyle 11 Ekim Çarşamba akşamı Star'da...

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