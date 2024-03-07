Yalı Çapkını 61. bölüm 2. fragmanı: Seyran ile Akın nişanlanıyor
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 61. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Orhan için Ökkeş Ağa ile konuşan Seyran'ın boşanma evraklarını imzalayıp Akın ile nişanlanması ve o anlarda Orhan'ın hapisten çıkması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 8 Mart akşamı Star'da...
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