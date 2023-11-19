"Halkın Sanatı" sergisi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor

Dilek Hanif imzalı geleneksel el sanatlarını ekrana taşıyan NTV programı “Halkın Sanatı” bir sergiye dönüşmüştü. Atatürk Kültür Merkezi Galeri Salonu'nda yer alan sergiye yoğun bir ilgi var. İşte 26 Kasım'a kadar sürecek olan o sergiden izlenimler...

(Haber: Suat Kavukluoğlu Kamera: Kenan Kızılağaç)