Charlie'nin Çikolata Fabrikası eserinden uyarlanan Wonka'dan yeni fragman
Roald Dahl'ın "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" eserinden uyarlanan ve Timothee Chalamet'in başrolde olduğu Wonka filminden ikinci fragman yayınlandı. Genç Wonka'nın, Oompa-Loompa'larla nasıl tanıştığını konu alan müzikal türündeki filmin yönetmen koltuğunda Paul King oturuyor. Filmin kadrosunda Hugh Grant, Olivia Colman ve Sally Hawkins gibi isimler yer alıyor. Baynton Film, 15 Aralık'ta sinemalarda...
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