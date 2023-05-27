Jennifer Lawrence başrollü "No Hard Feelings" (Büyü de Gel) filminden yeni fragman
Başrolde Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence'ın yer aldığı "No Hard Feelings" (Büyü de Gel) filminin yeni fragmanı yayınlandı. Filmde finansal sorunlar çeken ve arabasız Uber sürücülüğü yapmaya çalışan Maddie'ye bir aile tarafından araba karşılığında üniversiteye gitmeye hazırlanan oğullarıyla çıkması teklif edilir. Bu teklifi kabul etmesiyle Maddie, çok da yakınlık kurmadığı yeni bir jenerasyonun hayatına dahil olur. Merakla beklenen film, 23 Haziran'da gösterime giriyor.