Haluk Levent ve ünlü isimler deprem bölgesine yapacaklarını anlattı
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında tüm Türkiye tek yürek oldu. Depremin ilk gününden bu yana depremzedeler için çalışan AHBAP Derneği başkanı Haluk Levent, kendisine destek veren ünlü isimleri de yanına alarak deprem bölgesi için yapacaklarını tek tek anlattı. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Söz veriyoruz" diyen Levent, "Günlük tüm ihtiyaçlar için bölgede olacağız. Bütçeyi en az 850 milyon TL olarak belirledik" ifadelerini kullandı.