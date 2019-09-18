'Dijital dönüşüm bizi kavradı hatta yönetiyor'

18.09.2019 - 15:16

İstanbul bugün Dijital Dönüşüm Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. ItelliDay’de teknolojik dönüşüm ele alınıyor. Farklı sektörlerden insanlar konuşmacı olarak yer alıyor ve kendi tecrübelerini paylaşıyorlar.

O isimlerden biri Silverline Ankasrte CEO’su Mustafa Laçin dijital dönüşüm hakkında şunları söyledi: "Dijital dönüşüm ya da teknoloji üretimin, sanayinin, ticaretin ama bence hayatın her yerinde. Artık robotların bilgi ürettiği ve bu bilgilerin yöneticiler tarafından değerlendirildiği bir sisteme doğru gidiyoruz. İşin şu anki anlamı artık rekabet. Rekabetle birlikte ürününle, hızınla en önde olmak lazım. Hayatımızda artık dijitalk dönüşüm bizi kavradı hatta yönetiyor diyebilirim"



SAP Türkiye CEO’su Uğur Candan ise, “Dijital dönüşüm gündelik hayatımızın parçası gibi oldu diye düşünüyorum. Gözlemlediğimiz tüm dijital araçların navigasyon gibi yapay zeka gibi veri çözümleri gibi kurumsal hayatımızda da kullanmamız gerekiyor. Artık olmazsa olmaz şekilde daha fazla öğrenen algoritmalar gibi müşterinin isteklerini markamızla buluşturmamız gerekiyor.



