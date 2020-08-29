Elon Musk, beyin çipi projesini dünyaya tanıttı

Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan milyarder girişimci Elon Musk, insan beyniyle bilgisayarı birleştirmek için çalışmayı sürdürüyor. Musk, beyin ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak çipi tanıttı. Pille çalışan ve vücuda yerleştirilen çipin, birçok hastalığa çare olabileceği iddia ediliyor.
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NTV Haber 29.08.2020 - 16:18| Son Güncelleme : 29.08.2020 - 16:20
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