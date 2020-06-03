NASA'dan göktaşı uyarısı: Potansiyel olarak tehlikeli

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen bir göktaşının Dünya'ya yaklaştığını duyurdu. NASA'nın açıklamasına göre, ölçüleri 250 ila 570 metre olarak hesaplanan “2002 NN4” adlı gök taşının, 6 Haziran'da Türkiye saatiyle 06.20'de Dünya’nın çok yakınından geçmesi bekleniyor. fakat bu nokta Ay’ın yörüngesinin 13 katı kadar bir mesafede bulunduğu için bilim insanları saniyede yaklaşık 11 kilometre hızla ilerleyen gök taşının Dünya ile çarpışabileceğini öngörmüyor.

NTV 03.06.2020 - 09:43 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 10:44

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