TSK'nın kamikaze kuşları

İdlib'e yönelik Bahar Kalkanı Harekatı devam ederken Savunma Sanayii Başkanlığından dikkat çekici bir paylaşım yapıldı. GPS olmayan ortamda da yön bulan sürü insansız hava araçlarının (KERKES Projesi - Küresel Konumlama Sistemi Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sistemi) yakın zamanda faaliyetlere başlayağı duyuruldu. Ve o İHA’ların görüntüleri paylaşıldı.
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NTV Haber 02.03.2020 - 09:15| Son Güncelleme : 02.03.2020 - 09:32
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