Türk doktordan devrimsel buluş

ABD’nin Stanford Üniversitesi’nde görev yapan Doç. Dr. Gözde Durmuş, kanserli hücreleri hızlı bir şekilde tespit edebilen manyetik çip geliştirdi. Üstelik bunu sadece beş dolar gibi çok ucuz bir rakama mal etti. Doç. Dr. Durmuş, devrim niteliğindeki buluşunu NTV'de canlı yayında anlattı.

Haberler - NTV Haber 03.06.2022 - 23:44 | Son Güncelleme : 03.06.2022 - 23:56

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