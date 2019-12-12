Uzaya ilk turisti kim götürecek? (Dijital Dünyadan 12 Aralık 2019)
Uzaya ilk turisti kim götürecek? İlk elektrikli ticari uçak testleri geçti. Facebook artık çalışanların gözdesi değil. Dijital dünyadaki gelişmeleri Doğuş Yayın Grubu Dijital Medya Direktörü Can Birsay aktardı.
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