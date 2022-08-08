Yunanistan'da casus yazılım skandalı: Nasıl çalışıyor?

Yunanistan'da yasa dışı dinleme skandalının cep telefonlarına gizlice yüklenen casus bir yazılım ile gerçekleştiği öne sürülüyor. Peki "Predator" adlı bu yazılım nasıl çalışıyor? NTV'de yayınlanan Tekno Hayat programının yapımcısı Ahmet Can, Yağız Şenkal'ın konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Haberler - NTV 08.08.2022 - 06:23 | Son Güncelleme : 08.08.2022 - 06:29

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