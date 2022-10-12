4 yaşında ikinci hayat

4 yaşında bir çocuk, Göktuğ, 7 yaşında hayatını kaybeden başka bir çocuğun, Ömer Asaf'ın kalbiyle hayata tutundu. Antalya'dan Ankara'ya ulaşan kalp ile nakil, yaklaşık 3 hafta önce gerçekleştirildi. Yeni bir kalple yeni hayatına başlayan Göktuğ'un annesi Tuğçe Özduman yaşadıklarını anlattı. Haber: MELİKE ŞAHİN

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