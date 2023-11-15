5 yaşındaki çocuk dişi çekildikten sonra hayatını kaybetti
Bursa'da özel bir klinikte 5 yaşındaki çocuğa genel anestezi verilerek bir dişi çekildi, dört dişine de dolgu yapıldı. İşlemlerin ardından fenalaşan çocuk, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Aile, anestezi sırasında çocuğun burnuna takılan hava hortumunun geniz etini deldiğini ve kanın ciğerlerine dolduğunu iddia etti. Savcılık soruşturma başlattı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.