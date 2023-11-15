5 yaşındaki çocuk dişi çekildikten sonra hayatını kaybetti

Bursa'da özel bir klinikte 5 yaşındaki çocuğa genel anestezi verilerek bir dişi çekildi, dört dişine de dolgu yapıldı. İşlemlerin ardından fenalaşan çocuk, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Aile, anestezi sırasında çocuğun burnuna takılan hava hortumunun geniz etini deldiğini ve kanın ciğerlerine dolduğunu iddia etti. Savcılık soruşturma başlattı.

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