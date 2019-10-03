Alanya Kalesi'nin surlarını yıkan Avusturyalı turistin evi kamulaştırılacak

Antalya'da avusturyalı bir kişinin Alanya Kalesi yakınında inşa ettiği evin; tarihi surlara zarar verdiği tespit edildi. Evin kamulaştırılmasına karar verildi. Avusturyalı Walter Godina'nın Alanya Kalesi'nde inşa ettiği evden dolayı zarar gördüğü belirlendi. Godina'nın surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yaptığı, korkuluk yerleştirdiği, su gideri açmak için surları deldiği belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda değer tespit çalışması başlatıldı. Antalya Valiliği kaynaklarıyla kamulaştırma yapılması planlanıyor.