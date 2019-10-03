NTV

Alanya Kalesi'nin surlarını yıkan Avusturyalı turistin evi kamulaştırılacak
03.10.2019 - 12:12

Antalya'da avusturyalı bir kişinin Alanya Kalesi yakınında inşa ettiği evin; tarihi surlara zarar verdiği tespit edildi. Evin kamulaştırılmasına karar verildi. Avusturyalı Walter Godina'nın Alanya Kalesi'nde inşa ettiği evden dolayı zarar gördüğü belirlendi. Godina'nın surlara beton ve seramik kaplamalı pencere yaptığı, korkuluk yerleştirdiği, su gideri açmak için surları deldiği belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda değer tespit çalışması başlatıldı. Antalya Valiliği kaynaklarıyla kamulaştırma yapılması planlanıyor.

Diğer Videolar

tümünü göster
2527644_810x458.jpg

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi tahliye ediliyo...

 03.10.2019 - 12:16
sariyerde-akaryakit-istasyonunda-son-bulan-silahli-yol-verme-kavgasi-kamerada_8416_dhaphoto3.jpg

TEM'de başlayan yol verme kavgası benzin istasyonunda sil...

 03.10.2019 - 12:11
5d94702d214ed81b48e6b479.jpg

10 bin dolar çalan hırsızı motosikletiyle kovaladı

 03.10.2019 - 11:48
yazılı hatice tunç engelleri aşan hemşire.jpg

Yaşama azmiyle herkese örnek oldu: Hatice Tunç'un başarı ...

 03.10.2019 - 10:46

Öneriler

NTV VİDEO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP