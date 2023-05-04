Bakan Soylu'dan AB elçisi-CHP'li Çeviköz ses kaydı iddiasıyla ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV yayınına konuk oldu. Bakan Soylu, "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" sözüne bir kez daha değindi. Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ile bir Avrupa Birliği ülkesi büyükelçisinin görüşmesine dair ses kaydının olduğunu da söyledi.
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