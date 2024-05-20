Akıncı enkazı nasıl tespit etti? Termal kamera ısı izini yakalıyor
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopterin enkazı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait taarruzi insansız hava aracı Akıncı sayesinde tespit edildi. Uçağın paylaştığı koordinatlara giden ekipler cenazelere ulaştı. Peki, Akıncı'nın teknik donanımı nasıl? Benzer arama-kurtarma operasyonlarında ekiplere büyük avantaj sağlayan termal kamera özellikleri neler? İşte yanıtı...
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