Baltalı ev sahibi yine tehdit etti: 7-8 camını kıracağım
İstanbul’da Suriyeli kiracısını evden çıkaramadığı gerekçesiyle kapısını baltayla parçalayan ev sahibi Naim Akgün yine tehdit savurdu. 93 yaşındaki Akgün, ‘‘7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok. Neye mal olursa olsun kıracağım’’ dedi. Olayın ardından Akgün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, oğlu tutuklanmıştı.
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