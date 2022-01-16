Baltalı ev sahibi yine tehdit etti: 7-8 camını kıracağım

İstanbul’da Suriyeli kiracısını evden çıkaramadığı gerekçesiyle kapısını baltayla parçalayan ev sahibi Naim Akgün yine tehdit savurdu. 93 yaşındaki Akgün, ‘‘7-8 camını kıracağım. Başka çaresi yok. Neye mal olursa olsun kıracağım’’ dedi. Olayın ardından Akgün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, oğlu tutuklanmıştı.

Haberler - ntv.com.tr 16.01.2022 - 16:33 | Son Güncelleme : 16.01.2022 - 16:41

TÜRKİYE HABERLERİ