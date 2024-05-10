CHP'li vekil Meclis'te arıcı kıyafetiyle konuştu

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, arıcıların sorunlarına dikkat çekmek için Meclis'te arıcı kıyafetiyle konuştu. Üretim maliyetlerindeki artış ve sahte bal nedeniyle arıcılık sektörünün üç yıldır sekteye uğradığını söyleyen Adıgüzel, "Doğal bal üretimi ve arıcılık terk ediliyor." ifadesini kullandı. CHP milletvekili, sorunlara çözüm bulunmasını istedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.