CHP'li vekil Meclis'te arıcı kıyafetiyle konuştu

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, arıcıların sorunlarına dikkat çekmek için Meclis'te arıcı kıyafetiyle konuştu. Üretim maliyetlerindeki artış ve sahte bal nedeniyle arıcılık sektörünün üç yıldır sekteye uğradığını söyleyen Adıgüzel, "Doğal bal üretimi ve arıcılık terk ediliyor." ifadesini kullandı. CHP milletvekili, sorunlara çözüm bulunmasını istedi.

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