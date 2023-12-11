"Beto"nun belediye otobüsüyle firarı kamerada: Kafesten atlayıp kaçtı
Bursa'da yol kenarında yaralı bulunup, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen ve 2 aylık tedavisinin ardından yaşama tutunan "Beto" isimli Saint Bernard cinsi dişi köpek, hastaneden kaçıp, belediye otobüsüne bindi. "Beto"yu otobüsteki veterinerlik fakültesi öğrencisi fark etti. Tel örgütlerle çevrili kafesten atlayıp kaçtığı belirlenen "Beto" hastaneye geri getirildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.