"Beto"nun belediye otobüsüyle firarı kamerada: Kafesten atlayıp kaçtı

Bursa'da yol kenarında yaralı bulunup, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen ve 2 aylık tedavisinin ardından yaşama tutunan "Beto" isimli Saint Bernard cinsi dişi köpek, hastaneden kaçıp, belediye otobüsüne bindi. "Beto"yu otobüsteki veterinerlik fakültesi öğrencisi fark etti. Tel örgütlerle çevrili kafesten atlayıp kaçtığı belirlenen "Beto" hastaneye geri getirildi.

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