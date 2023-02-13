Bina dayanıklılık testi nasıl yapılıyor?

Depremden sonra insanların kendine en çok sorduğu sorulardan biri, yaşadığım bina sağlam mı? Bunu anlamanın yolu, binalardan alınan örneklerin incelenmesi... Belediyelerin laboratuarlarında yapılabiliyor bu işlem... NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu, İstanbul Kadıköy Belediyesi'nin laboratuvarında farklı binalardan alınan karot numunelerini inceledi.
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