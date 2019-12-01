Çarşamba yeni soğuk hava dalgası geliyor

Kışın ilk günü sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı. Hem doğu hem de batı bölgeleri için uyarılar var. Doğuda kar var... Batıda durum ne, yağışlar sürecek mi? NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan anlattı.
NTV Haber 01.12.2019 - 13:32| Son Güncelleme : 01.12.2019 - 15:36
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