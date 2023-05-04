CHP Grup Başkanvekili Özkoç NTV'de: Ünal Çeviköz dava açacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ile bir Avrupa Birliği ülkesi büyükelçisinin görüşmesine dair ses kaydının olduğunu belirterek başlattığı casusluk tartışması sürüyor. Soylu'ya CHP'den yanıt geldi. NTV ekibinden Funda Görey'in sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çeviköz'ün iddia için yargıya gideceğine aktarıp, böyle bir casusluk olayı varsa bugüne değin neden savcılığa iletilmediğini sordu.
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