Çocukların fotoğraflarını çekerken yakalandı

Antalya’da bir otelde tatil yapan gurbetçi aile, çocuklarının video ve fotoğraflarını çektiğini iddia ettiği yabancı uyruklu kişilere sözlü ve tekmeli tepki gösterdi. Polis yabancı uyruklu 2 şüpheliyle ilgili kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan işlem başlattı.

NTV 04.06.2021 - 09:50 | Son Güncelleme : 04.06.2021 - 10:51

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