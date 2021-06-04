Çocukların fotoğraflarını çekerken yakalandı

Antalya’da bir otelde tatil yapan gurbetçi aile, çocuklarının video ve fotoğraflarını çektiğini iddia ettiği yabancı uyruklu kişilere sözlü ve tekmeli tepki gösterdi. Polis yabancı uyruklu 2 şüpheliyle ilgili kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan işlem başlattı.
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NTV 04.06.2021 - 09:50| Son Güncelleme : 04.06.2021 - 10:51
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