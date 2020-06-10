Corona virüs: Yeni vaka sayısı 1000'e yaklaştı

Virüs tanısı koyulanların sayısı bine yaklaştı. Son 24 saatte 993 kişide virüs tespit edildi. 18 kişi de yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsün etkisinin zayıflamadığını vurguladı. Yeni hastalar nedeniyle yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının da arttığını söyledi.
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NTV 10.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 10.06.2020 - 10:49
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