Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihbarata gerek yok, Muharrem Bey yeter
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. O gazeteciler arasında NTV ekibinden Seda Öğretir de vardı. Erdoğan, CHP'deki tartışmalara değindi. "Kendi kumpasları açık ve net ortada" diyen Erdoğan, 'istihbarat CHP’nin içini karıştırıyor' iddiası için "İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem Bey yeter" dedi. Seda Öğretir, canlı yayında Korhan Varol'un konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
26.11.2019 - 11:30| Son Güncelleme : 26.11.2019 - 11:40