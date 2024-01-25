Deprem araştırma merkezi kuruldu: Riskli binalar nasıl tespit edilecek?
Depremler üzerine çalışan bilim insanları, İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında, yeni bir araştırma merkezi kurulmasına öncülük etti. Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (MATAM), kuruluşu bugün bir basın toplantısıyla duyuruldu. NTV ekibinden Sinan Kunter İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak ile bu araştırma merkezinin çalışmalarına ilişkin ayrıntıları aktardı.
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