Elektronik vaka sistemi: 17 saniyede olay yeri bulunuyor

Yeni Nesil 112 Elektronik Vaka Sistemi sayesinde sağlık ekipleri, olay yerine 1 dakika daha erken hareket edebiliyor. Yazılım, arama yapılan olay yerinin koordinatlarını, konuma dönüştürüyor ve ambulans ekiplerine gönderiyor. Türkiye'de 2 yıldır kullanılan sistemin, itfaiye araçlarına entegre edilmesi için de çalışma yapılıyor. (Haber: Erce Tiren Kamera: Mehmet Kahyalıoğlu)

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