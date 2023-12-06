Elektronik vaka sistemi: 17 saniyede olay yeri bulunuyor
Yeni Nesil 112 Elektronik Vaka Sistemi sayesinde sağlık ekipleri, olay yerine 1 dakika daha erken hareket edebiliyor. Yazılım, arama yapılan olay yerinin koordinatlarını, konuma dönüştürüyor ve ambulans ekiplerine gönderiyor. Türkiye'de 2 yıldır kullanılan sistemin, itfaiye araçlarına entegre edilmesi için de çalışma yapılıyor. (Haber: Erce Tiren Kamera: Mehmet Kahyalıoğlu)
- Etiketler :
- Haberler -
- Afad
- Teknoloji
- Kaza
- Ambulans
- 112 Acil Servis
- Acil Servis
- Hasta
- İtfaiye
- Sağlık