Erzincan'da maden faciasında ifadeler ihmali ortaya çıkardı
Erzincan'daki maden faciasında toprak kaymasından saatler önce alanda çatlaklar görüldüğü bilgisi, tutuklanan şirket çalışanlarının savcılık ifadelerinde yer aldı. 9 kişinin toprak altında kaldığı facia, ifadelere göre önceden belirtiler verdi ve maden sahasında aynı gün dinamit patlatılması da heyelanı tetikledi. Bölgedeki ciddi heyelan riski nedeniyle maden sahasındaki arama çalışmaları ise durduruldu.
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