General baba dedektif gibi iz sürdü: Dorukhan Büyükışık'ın ölümü cinayet olarak soruşturulacak
Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında, bir inşaat alanında şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Oğlunun öldürüldüğünü düşünen ve emekli tümgeneral olan babası bir dedektif gibi çalıştı. İddiasına göre delil karartılmıştı. 6 yıl sonra dosya tekrar açıldı. Yargıtay, intihar dosyasını kanun yararına bozup cinayet soruşturması başlatılmasına karar verdi.
İLGİLİ HABER: Bordo bereli babanın adalet arayışı
- Etiketler :
- Haberler -
- Yargıtay
- Ölüm
- Cinayet
- Asker