Hafriyat kamyonundaki çamur yola ve otomobilin üzerine döküldü
İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki bir hafriyat kamyonu ani fren yapınca, kasasında bulunan çamur arkadan gelen bir otomobilin üzerine döküldü. Camı açık aracın sürücüsü çamura bulandı. Çamurun temizlenmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.
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