İki kişi, sokaktakilere aldırmadan havaya böyle ateş etti

İstanbul Pendik'te, sokakta düzenlenen asker eğlencesinde iki kişi pompalıyla havaya ateş açtı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, ellerinde pompalı tüfek olan iki kişinin, eğlenen kalabalığın ortasında peş peşe ateş ettikleri anlar görülüyor. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı.

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