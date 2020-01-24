İstanbul Havalimanı'nda nasıl bir virüs taraması yapılıyor? (Canlı yayında virüs testi)
Çin'de ortaya çıkan ölümcül virüse karşı, Türkiye'de de önlemler üst seviyede. İstanbul'a, havayoluyla Çin'den gelen yolcuların ateşi, termal kameralarla kontrol edildi. NTV ekibinden Ahmet Örsoğlu, canlı yayında İstanbul Havalimanı Başhekimi Aykut Yener Kavak ile konuştu. İşte ayrıntılar...
24.01.2020 - 12:23| Son Güncelleme : 24.01.2020 - 12:27
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