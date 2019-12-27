İstanbul'da alkollü sürücü oğlunu bırakıp kaçtı

İstanbul Kağıthane'de garip bir alkollü sürücü vakası yaşandı. Makas atarken başka araçlara çarpan sürücü durduruldu. Polisin olay yerine geldiğini gören sürücü aracındaki çocuğunu bırakıp yaya olarak kaçtı. Çocuk, telefonla ulaşılan annesine teslim edildi. Kaçan sürücünün bulunması için polisin çalışmaları sürüyor.
27.12.2019 - 12:10| Son Güncelleme : 27.12.2019 - 12:17
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