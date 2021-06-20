İstanbul'da kaldırım bir anda patladı

İstanbul Fatih’te iddiaya göre, İSKİ çalışması sırasında kaldırım bir anda patladı. Patlama, bodrum katta olan bir evin duvarını yıkarak kaloriferinin de patlamasına yola açtı. Evinin bir anda suyla dolduğunu anlatan öğretmen Safa Doğan ‘‘Patlamanın ardından evimi iki kez su bastı. 6 aylık ve 4 yaşında iki çocuğumuz var, artık bu evde oturmamız mümkün değil’’ diyerek tepki gösterdi. Doğan ailesinin şikayeti üzerine İSKİ bölgede onarım çalışması başlattı.
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ntv.com.tr 20.06.2021 - 14:05| Son Güncelleme : 20.06.2021 - 14:36
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