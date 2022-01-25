İstanbul'da kar yağışı: TEM'de 'şerit' kavramı ortadan kalktı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda sorun yaşanıyor. Yoğun kar örtüsü sebebiyle TEM Otoyolu'nda şeritler ortadan kalkarken, trafik kontrollü olarak sağlanıyor. İstanbul'da bugün saat 13.00'a kadar Valilik kararıyla özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. (Korhan Varol, NTV)

Haberler - ntv.com.tr 25.01.2022 - 07:29 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 07:40

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