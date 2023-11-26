İzmir'i fırtına vurdu: Deniz karayla birleşti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından lodos ve sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Fırtına nedeniyle birçok ilde olumsuzluklar yaşandı. İzmir'de deniz taştı, sirenler çaldı. Karşıyaka ve Çeşme ilçelerinde deniz yükseldi, yollar göle döndü. Foça sahil şeridindeki bazı tahta iskeleler yıkıldı. Alsancak ve Kordon'da mahsur kalanları ekipler kurtardı. NTV ekibinden Merih Ak, İzmir'de son durumu aktardı.
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