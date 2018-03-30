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Jandarma'dan 'ters' paylaşım: Zoru başarırız, imkansız zaman alır!
30.03.2018

Jandarma Genel Komutanlığı, resmi Twitter hesabından, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Sikorsky S-70 tipi helikopterin ters dönme hareketi yaptığı anın fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafın üzerinde ise helikopter gibi ters yazılarla yazılan "Zoru başarırız, imkânsız zaman alır" ifadesine yer verildi. Fotoğrafın hikayesi de dikkat çekti. 1990 yılında TSK envanterine giren Sikorsky S-70 model helikopterlerin teslimatı sırasında Amerikalı Sikorsky firmasının mühendisleri, S-70 modelinin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısında bulunuyor. TSK'ya gelen helikopteri inceleyen Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Türk pilotları ise modelle takla atılabileceğini söylüyor. İddiaya göre helikopteri çizen mühendis ve Türk pilotlar arasında konu inatlaşmaya gidiyor. Üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5 bin 347 kg. olan 73101329 seri numaralı Sikorsky S-70’e takla attırıyor.

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