Karadenizli kuzenlerin tahta arabalı yolculuğu

Rizeli iki kuzen, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Formulaz Tahta Araba Şenliği’ için yaptıkları tahta arabayla trafiğe çıktı. Bir kamyonetin arkasına iple bağladıkları tahta arabayla yaklaşık 4 km giden kuzenler, trafik polisinin uyarısı üzerine yolculuğu sonlandırdı. Sosyal medyadan paylaştıkları görüntülerin beklediklerinden fazla ilgi gördüğünü söyleyen Hamit Gül, ‘‘İstanbul’da düzenlenecek Rize günlerine gitmeden önce dikkat çekmek istedik. Tahta arabamızla İstanbul’a doğru yola çıktık, mesajını vermek istedik’’ dedi.
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Anadolu Ajansı 22.05.2022 - 15:39| Son Güncelleme : 22.05.2022 - 15:50
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