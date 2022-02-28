Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürüp kaçtı
Kocaeli'de başıboş bırakılan tasmalı köpek, kucağında çocuk olan kadının üzerine atladı. Kadın da bu sırada çocuğu kucağından düşürdü. Kadının, düşen çocuğu yerde bırakıp koştuğunu gören 2 kişi, köpeği tasmasından çekerek uzaklaştırdı. Olay sonrası köpek, İzmit Belediyesi'nce bölgeden alınırken, sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Köpeğin çocuğu ısırmadığı öğrenildi.
Abone ol
Paylaş
Haberler -
DHA 28.02.2022 - 14:08| Son Güncelleme : 28.02.2022 - 16:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.