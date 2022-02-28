Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürüp kaçtı

Kocaeli'de başıboş bırakılan tasmalı köpek, kucağında çocuk olan kadının üzerine atladı. Kadın da bu sırada çocuğu kucağından düşürdü. Kadının, düşen çocuğu yerde bırakıp koştuğunu gören 2 kişi, köpeği tasmasından çekerek uzaklaştırdı. Olay sonrası köpek, İzmit Belediyesi'nce bölgeden alınırken, sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Köpeğin çocuğu ısırmadığı öğrenildi.

Haberler - DHA 28.02.2022 - 14:08 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 16:46

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