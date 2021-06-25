Kore Savaşı'nın 71. yıldönümü

Bugün Kore Savaşı'nın yıldönümü. 71 yıl önceki savaşta yaklaşık bin Türk askeri şehit oldu, 244 Türk askeri de esir düştü. Türk askerlerinin esir kamplarındaki hayatta kalma mücadelesi kitap haline getirildi. Askeri antropolog Aynur Ece Onur, Amerikan arşivlerine de girip, esir askerlerin öyküsünün izini sürdü. (Haber: Beyzanur Özer)

NTV 25.06.2021 - 14:35 | Son Güncelleme : 25.06.2021 - 14:45

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