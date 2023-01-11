Kuryeden piyano resitali! Sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medya sipariş götürdüğü yerde piyano çalan moto kurye Muharrem Can İncir'i konuşuyor. Üniversite öğrencisi olan ancak piyanoyu kendi imkanlarıyla çalmayı öğrenen İncir'in Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldığı görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
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