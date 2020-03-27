Maske fırsatçılarına geçit vermiyorlar

Corona virüsten korunmak için maskelere yoğun talep var.... Talep artınca bu işi fırsata çevirmek isteyenler de oluyor.. Van Olgunlaşma Enstitüsü ise, fahiş fiyatları önlemek için gönüllü olarak üretime başladı. Günde bin civarında maske, hem sağlık çalışanlarına hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

NTV 27.03.2020 - 11:58 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 13:13

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