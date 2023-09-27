Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı piyasayı nasıl etkiler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine sonrasında yaptığı açıklamalarla birlikte, öğrencilere piyasa değeri 9.500 TL'yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5.500 TL destek vereceklerini açıkladı. Peki telefon desteği için şartlar neler? Hangi modeller bu destek kapsamında? Telefon desteği piyasayı nasıl etkiler? Sektörde satışlar artar mı? Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, NTV yayınında, öğrencilere vergi indirimli cep telefonu düzenlemesine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.