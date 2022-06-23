Orman yangınına nasıl müdahale edilmeli?

Marmaris'te farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele 2. gününde. 2 bin 604 perseonelle söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki orman yangınlarına müdahale nasıl olmalı, hangi araçlar kullanılmalı? Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı, Orman Yangınları Komisyonu Başkanı ve Yangın Güvenlik Uzmanı Levent Yasa Marmaris yangınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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