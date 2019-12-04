Sigarada tek tip siyah paketle ne amaçlanıyor? (Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Dr. Yüksel Denli NTV'de yanıtladı)
Sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulaması yarın başlıyor. Eski paketlerin satışı 5 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. Paketler üzerindeki uyarıcı mesaj ve resimler de yenileri ile değiştirildi. Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Dr. Yüksel Denli, NTV ekibinden Ahmet Ergen'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.
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