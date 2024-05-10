Silah yasağını hibe ile deliyorlar: Ruhsatsız satış yapan sosyal medya grupları artıyor
Artan şiddete tepki göstermek için bazı öğretmenler bugün iş bıraktı. Son olarak okul müdürü İbrahim Oktugan'ın öldürülmesi olayı, o eylemlerin fitilini ateşledi. Oktugan'ı öldüren 17 yaşındaki katil zanlısı ifadesinde silahı 10 bin liraya aldığını söylemişti. Peki silaha ulaşmak, silah sahibi olmak bu kadar kolay mı? İşte yanıtı... (Haber: Osman Terkan)
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