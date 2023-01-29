Şüphelenen aile eğitim odasına gizli kamera yerleştirdi
6 yaşındaki otizmli çocuklarının hareketlerinden şüphelenen Koşar alesi, çocuklarının öğretmeniyle birlikte ders yaptıkları odaya gizli kamera yerleştirdi. Bir süre sonra görüntüleri izleyen aile çocuklarının şiddet gördüğünü fark etti. Koşar ailesi öğretmenden şikayetçi oldu.
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