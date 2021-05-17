Taksi insanların üzerine düştü (Şoför 171 promil alkollü çıktı)

Adana’da aşırı hız nedeniyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir taksi, önce nehir kenarında bekleyen iki kişinin üzerine düştü, ardından da Seyhan Nehri’ne uçtu. Alkollü olmadığını söylediği halde 171 promil alkollü çıkan taksi şoförü İbrahim Kaya ‘‘Şuradan bir motor geldi, yazık günah diyerek ona vurmamak için kendimi suya attım’’ dedi. Ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken taksici gözaltına alındı.

ntv.com.tr 17.05.2021 - 12:13 | Son Güncelleme : 17.05.2021 - 12:49

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